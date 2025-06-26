ЄС на саміті не домовився щодо України: яка одна країна знову стала на заваді

ЄС не домовився щодо України / © Associated Press

Європейська Рада не змогла ухвалити єдину заяву на підтримку України через позицію Угорщини.

Попри це 26 із 27 країн погодили текст документа, який опублікували у вигляді комюніке.

Дводенне засідання Європейської Ради стартувало 26 червня у Брюсселі. Після обговорень лідери ЄС більшістю підтримали узгоджену позицію щодо подальшої допомоги Україні. Проти виступив лише прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

У тексті йдеться про рішучу підтримку миру в Україні, засудження нещодавніх російських атак, вимогу негайного припинення вогню і початку конструктивного діалогу. Лідери країн також наголосили на необхідності звільнення полонених, повернення депортованих цивільних і дітей, незаконно вивезених до РФ та Білорусі.

ЄС підтвердив готовність посилювати військову підтримку України, зокрема шляхом розвитку спільного оборонного виробництва та інтеграції українських підприємств до оборонного сектору Євросоюзу. Окремо зазначається важливість реалізації рішень у межах Європейського фонду миру та ініціативи G7 про довгострокові гарантії безпеки (ERA).

Європейські лідери наголосили, що всеосяжна мирна угода має супроводжуватися реальними гарантіями безпеки для України. Також ЄС зобов’язується допомогти з підготовкою та оснащенням ЗСУ і забезпечити довгострокову фінансову допомогу. 2025 року Україна має отримати 30,6 млрд євро.

У тексті також підтверджено підтримку 17-го пакету санкцій проти РФ, необхідність посилення боротьби з їх обходженням і гарантії, що заморожені російські активи залишатимуться недоступними до закінчення війни та виплати компенсацій.

Крім того, ЄС висловив підтримку євроінтеграційним прагненням України. Лідери визнали прогрес у реформах, закликали активізувати підготовку до переговорів про членство та підтвердили намір відкрити перший переговорний кластер. Питання повноцінного вступу планують обговорити на наступному саміті.

Раніше Віктор Орбан назвав нову причину, чому виступає проти вступу України до ЄС. Він заявив, що виступає проти вступу України, ”щоб з нею не інтегрувати війну”.