ЄС не визнає вибори до Держдуми на окупованих територіях України і готує удар по РФ

Кая Каллас / © Associated Press

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Запровадити санкції проти осіб, які сприяли проведенню так званих виборів до Держдуми РФ на окупованих територіях України, закликала висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас.

Про це вона написала в соцмережі Х.

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Каллас наголосила, що ці псевдовибори — черговий удар по демократії.

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«Так звані вибори до Думи стали ще одним серйозним ударом по російській демократії. Їхній результат ніколи не викликав сумнівів. Кремль придушив інакомислення, заборонив єдину зареєстровану партію, яка виступала проти його війни в Україні, і не допустив міжнародних спостерігачів за виборами. У Росії залишилася лише видимість демократії. Я запропонувала вжити заходів проти тих, хто сприяє проведенню цих фіктивних виборів на окупованих територіях України», — зазначила вона.

Вибори до Держдуми — що відомо

У Росії завершилося триденне голосування на «виборах» до Державної думи. Правляча партія «Єдина Росія», за попередніми результатами підрахунку, набирає близько половини голосів. Остаточні підсумки «виборів» мають підбити 25 вересня.

У період від 18 до 20 вересня 2026 року в РФ відбувалися вибори до Державної думи IX скликання. Це перші парламентські вибори у країні від моменту початку повномасштабного вторгнення до України.

У виборах до Держдуми РФ брали участь десять партій. Загалом розподіляються 450 депутатських мандатів: 225 — за партійними списками і ще 225 — в одномандатних округах.

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Виборчі процедури відбувалися на окупованих частинах Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Правозахисники повідомляють про тиск на місцевих жителів.

На думку аналітиків, Кремль використовує їх як інструмент пропаганди та імітації легітимності чинного режиму.

Українська влада різко засудила проведення голосування, назвавши його незаконним.

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