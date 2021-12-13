ЄС офіційно ввів санкції проти ПВК "Вагнера": хто потрапив до списку

ЄС офіційно ввів санкції проти ПВК "Вагнера": хто потрапив до списку

Військові ПВК "Вагнера" діють у Лівії, Сирії, Українуі (Донбас) та Центральноафриканській Республіці.

Європейський Союз офіційно ввів санкції проти групи приватної військової компанії (ПВК) "Вагнера", розташованої в Росії.

Про це йдеться на сайті Європейської Ради.

Відповідне рішення Рада ухвалила сьогодні, 13 грудня. Зазначається, до санкційного списку ЄС потрапили 27 військових ПВК "Вагнера" та три компанії, пов’язані з цією організацією.

"Група Вагнера вербувала, навчала та відправляла приватних військових оперативників у зони конфліктів по всьому світу, щоб розпалювати насильство , грабувати природні ресурси та залякувати цивільних осіб, порушуючи міжнародне право людини", - йдеться у повідомленні ЄС.

Особи, які потрапли під санкції ЄС, причетні до серйозних порушень прав людини, включаючи катування та позасудові страти та вбивства, або до дестабілізації у деяких країнах, у яких вони діють. Йдеться про Лівію, Сирію, Україну (Донбас) та Центральноафриканську Республіку, регіон Сахель.

"Обмежувальні заходи були узгоджені в межах чотирьох різних режимів санкцій : Глобального режиму санкцій ЄС щодо прав людини та режимів санкцій, пов’язаних із ситуацією в Лівії та Сирії, а також за дії, що підривають територіальну цілісність Україн", - зазначається на сайті ЄС.

Фізичні та юридичні особи, проти яких ввкли санції, тепер підлягатимуть заморожуванню активів у ЄС. Крім того, їм буде заборонено в’їжджати до ЄС, а також буде заборонено надавати кошти, прямо чи опосередковано.

Хто потрапив під обмежувальні заходи

За участь у бойових діях на Донбасі санкції ввели проти трьох вагнерівців:

Дмитра Уткіна – колишнього російського розвідника, який відповідав за координацію бойовиків на Донбасі.

– колишнього російського розвідника, який відповідав за координацію бойовиків на Донбасі. Дениса Харитонова – депутат Астраханської думи та найманець, який воював на Донбасі у складі батальйону "Степ".

– депутат Астраханської думи та найманець, який воював на Донбасі у складі батальйону "Степ". Сергій Щербаков – позаштатний співробітник російської розвідки. Також воював у складі батальйону "Степ".

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