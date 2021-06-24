ЄС офіційно ввів секторальні економічні санкції проти Білорусі: які сфери постраждають

ЄС офіційно ввів секторальні економічні санкції проти Білорусі: які сфери постраждають

Зокрема санкції торкнуться нафтового і банківського сектору.

Посли країн Євросоюзу схвалили введення секторальних економічних санкцій проти Білорусі. Вони завдадуть удар по низці секторів економіки країни.

Про це повідомляє кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк у Twitter.

"Письмова процедура завершена. Галузеві санкції ЄС проти Білорусі схвалено. Вони завдадуть удар по таких секторах, як нафтова, калійна, банківська, тютюнова і наглядові технології", – написав він.

written procedure ended. the EU's #Belarus sectoral sanctions now approved. they will hit sectors such as petroleum, potash, banking, tobacco and surveillance technologies. — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) June 24, 2021

Нагадаємо, посли країнЄвросоюзу затвердили рішення про введення санкції проти 78 осіб та 7 організацій, відповідальних за репресії в Білорусі та примусову посадку літака Ryanair у Мінську.

Нагадаємо, 4 червня Європейський Союз офіційно заборонив білоруським авіакомпаніям літати у своєму авіапросторі та приземлятися в аеропортах ЄС. Рішення ухвалили згідно з висновками Ради ЄС за 24-25 травня. Тоді глави держав та урядів ЄС рішуче засудили незаконну вимушену посадку рейсу Ryanair у Мінську 23 травня як загрозу авіаційній безпеці. У ЄС також засудили затримання в Білорусі опозиційного журналіста Романа Протасевича та його дівчину Софію Сапегу.

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