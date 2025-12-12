ЄС остаточно вирішив долю заморожених російських активів: подробиці

ЄС та Україна / © Associated Press

Європейський Союз у п’ятницю, 12 грудня, ухвалив рішення про безстрокове заморожування суверенних російських активів.

Про це повідомляє AP.

Як повідомляє медіа, Європейський Союз затвердив механізм безстрокової іммобілізації (заморожування) суверенних активів Російської Федерації.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн привітала це рішення, наголосивши на його політичному значенні.

«Ми посилаємо Росії чіткий сигнал, що доки ця жорстока агресивна війна триває, витрати Росії продовжуватимуть зростати. Це потужний сигнал для України: ми хочемо переконатися, що наш хоробрий сусід стане ще сильнішим на полі бою і за столом переговорів», — заявила фон дер Ляєн.

Блокування вето та юридична процедура

Як зазначається у виданні, рішення про безстрокове блокування активів було ухвалене з застосуванням спеціальної процедури, яка призначена для надзвичайних економічних ситуацій. Цей крок необхідний, щоб запобігти спробам Угорщини та Словаччини, уряди яких вважаються «дружніми до Москви», накласти вето на використання коштів.

Активи будуть заморожені доти, доки РФ не припинить війну проти України, а також поки вона не компенсує Україні значні збитки, завдані протягом майже чотирьох років агресії.

Шлях до використання коштів

Президент Ради ЄС Антоніу Кошта підтвердив виконання зобов’язання, взятого європейськими лідерами в жовтні, щодо «знерухомлення російських активів».

Як зазначається у АР, це рішення є ключовим для подальших обговорень. На саміті наступного тижня лідери ЄС планують обговорити, як саме використати десятки мільярдів євро активів Центрального банку РФ для гарантування великого кредиту. Очікується, що цей кредит допоможе Україні задовольнити її фінансові та військові потреби протягом наступних двох років.

Нагадаємо, адміністрація Дональда Трампа запропонувала план використання заморожених російських активів для проєктів в Україні та відновлення російської економіки. Ініціатива викликала різку реакцію ЄС.

Раніше Володимир Зеленський заявляв, що Україна розраховує на фінансування, отримане за рахунок заморожених російських активів, оскільки без цих коштів країна «не зможе» функціонувати.