ЄС отримав шанс вплинути на Трампа перед його зустріччю з Путіним – як саме

Європейські лідери закликали Дональда Трампа під час зустрічі з Володимиром Путіним на Алясці чітко заявити, що шлях до миру в Україні не може бути визначений без Києва, а безпека Європи не має бути поставлена під загрозу.

Про це пише видання Politico.

Президент США, який у п’ятницю зустрінеться з главою Кремля, раніше уникав співпраці з Європою під час свого другого терміну, а минулого місяця жорстко критикував ЄС на торгових переговорах. Втім, зараз він змушений зважати на позицію європейських країн, які володіють ключовими важелями впливу.

За даними Кільського інституту, ЄС нині надає Україні значно більше військової та фінансової допомоги, ніж США, зберігаючи вирішальну роль у підтримці української обороноздатності. Американська допомога при цьому обмежується критично важливою розвідкою та логістикою.

Ще один потужний інструмент тиску – близько 200 мільярдів євро заморожених російських активів, які перебувають у розпорядженні бельгійської клірингової компанії Euroclear. Ці кошти розглядають як один із ключових елементів будь-якої майбутньої мирної угоди, адже Київ наполягає на їх використанні для відновлення країни.

Учасники переговорів також враховують інші вимоги України – повернення військовополонених та тисяч викрадених росією дітей. ЄС публічно підтримав ці пункти, наголошуючи, що мир можливий лише після безумовного припинення вогню з гарантіями безпеки та надійним міжнародним моніторингом.

Попри натяки Трампа на можливість передачі частини українських територій Росії, він визнав, що спробує повернути хоча б частину окупованих земель Києву. Європейські лідери попереджають: будь-які домовленості з Кремлем мають поважати територіальну цілісність України та не допускати зміни міжнародних кордонів силою.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський та європейські лідери проведуть переговори з Дональдом Трампом напередодні його зустрічі з Володимиром Путіним на Алясці. Розмова відбудеться в середу, 13 серпня, і до неї приєднається віцепрезидент США Джей Ді Венс.