Депутати заблокували трибуну Верховної Ради: чого вимагають

Трибуну Верховної Ради України заблокувала фракція “Європейська Солідарність”.

Депутати відмовилися голосувати за звільнення міністрів Германа Галущенка та Світлани Гринчук. Натомість вони вимагають відправити у відставку весь уряд.

“Мають піти не тільки два міністри. А весь уряд!”, — кричали депутати ЄС, заблокувавши трибуну.

Через це спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук оголосив перерву. Наразі триває збір голів фракцій і груп для обговорення подальших дій.

Звільнення Галущенка та Гринчук — що відомо

Нагадаємо, після корупційного скандалу, який спалахнув за результатами розслідування НАБУ про розкрадання в енергетиці, народний депутат Ярослав Железняк ініціював у Раді процес відставки Галущенка та міністерки енергетики Світлани Гринчук. Нардеп анонсував, що відповідне питання парламент розгляне на засіданні 18 листопада.

12 листопада Кабінет міністрів відсторонив Галущенка від виконання обов’язків міністра юстиції.

Того ж дня Свириденко скерувала до парламенту подання про звільнення Гринчук та Галущенка.