ЄС підготував санкції проти всіх депутатів Держдуми: активи заморозять і заборонять в'їзд

ЄС підготував санкції проти всіх депутатів Держдуми: активи заморозять і заборонять в'їзд

Також з російськими депутатами заборонять вести бізнес.

Єврокомісія запропонує ухвалити обмеження проти депутатів російської Держдуми, які підтримали рішення про окупацію Росією окремих районів Луганської і Донецької областей.

Про це повідомляє німецьке видання Spiegel із посиланням на дипломатичні джерела.

Йдеться про обмеження щодо 350 представників Держдуми РФ. Крім того, будуть санкції щодо російського бізнесу. А ще – правила вільної торгівлі ЄС з Україною більше не повинні поширюватися на території на сході держави.

Якщо людей, організації та компанії внесуть до санкційного списку ЄС, усі їхні активи в ЄС будуть заморожені. Крім того, перерахованим особам більше не дозволять в’їжджати до ЄС. Також з тими, кого це стосується, більше не можна вести бізнес.

Нагадаємо, ЄС може вже сьогодні, 22 лютого, ввести антиросійські санкції. Зокрема, на 17:00 за київським часом заплановане проведення позачергового засідання Євроради, яка й повинна остаточно затвердити санкції проти РФ.

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