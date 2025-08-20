ЄС підтримує мирний курс Трампа, хоча й не вірить у його успіх: Politico про план Заходу проти Кремля

Дональд Трамп. / © Associated Press

Європейські лідери не вірять у щирість намірів диктатора РФ Володимира Путіна щодо мирної угоди. Їхня стратегія полягає в тому, щоб підтримувати президента США Дональда Трампа — доки він сам не зрозуміє, що потрібно бути жорсткішим до Кремля.

Про це повідомляє Politico з посиланням на європейських дипломатів.

Видання згадує заяву президент Франції Еммануель Макрон, який доклав великих зусиль для запобігання війні в Україні шляхом дипломатії, про те, що він не вірить у наміри «фюрера» РФ завершити війну.

«Європейська сторона вважає, що це вигідний для всіх підхід. Вони будуть раді, якщо їхня неправота буде доведена і президент США зможе домовитися про припинення війни в Україні зі значними гарантіями безпеки. Однак основний план полягає в тому, щоб викрити блеф російського лідера та лобіювати жорсткіші санкції», — йдеться у матеріалі.

За даними Politico, зараз у Брюсселі розглядають два сценарії. Оптимістичний — якщо Вашингтон зможе домогтися припинення війни з надійними гарантіями безпеки для Києва. Базовий план — довести нещирість російського лідера й домагатися від США більш жорстких санкцій.

Диктатор РФ Путін зовсім не пропонує жодних поступок щодо мирної угоди. Натомість Москва вимагає від Києва більше території, зокрема ключові українські оборонні лінії, які дозволили б йому завдати удару глибше вглиб країни. Кремль також категорично відкидає присутність сил НАТО для гарантування безпеки країни після війни, а це — вирішальна умова для України.

Зауважимо, напередодні, 19 серпня, лідери Європи провели серію екстрених переговорів, щоб зважити свою відповідь та поділитися інформацією, отриманою в результаті обговорень у Білому домі напередодні.

Politico пише, що п’ятеро дипломатів, які погодилися говорити на умовах анонімності, підтвердили: більшість лідерів поділяють скептицизм Макрона. Вони сумніваються у щирості намірів Кремля, але розраховують, що у разі зриву переговорів Трамп буде змушений діяти жорсткіше.

«Зрозуміло, що якщо ми опинимося в ситуації, коли Путін доведе, що не хоче припинення війни, це змусить Трампа діяти і посилить аргументи на користь санкцій», — сказав дипломат з однієї з країн, представлених на віртуальному засіданні Європейської ради.

Європейські уряди вважають економічний тиск Сполучених Штатів вирішальним чинником. За їхньою оцінкою, саме після запровадження Вашингтоном високих тарифів проти Індії за закупівлю російської нафти Москва погодилася на розмову з Трампом на Алясці. На думку європейців, наступним кроком має стати обмеження критично важливої торгівлі РФ з Китаєм.

Окрім того, ще один дипломат підтвердив, що союзники з радістю підтримали ініціативу Білого дому щодо укладення перемир’я, не тому, що вони обов’язково вважали, що це спрацює, а «тому що це буде чітким тестом намірів Росії».

Інший співрозмовник додав, що гарантії безпеки, які готуються, дадуть Україні можливість «вести переговори з позиції сили», а санкції залишаться «важелем впливу на Путіна».

Західні партнери хвалили Трампа, дякуючи йому за проведення переговорів і висловлюючи щире полегшення після того, як він дав гарантії того, що Америка відіграватиме певну роль у гарантіях безпеки для України в межах мирної угоди. Однак за зачиненими дверима вони більше зосереджені на просуванні нових, жорстких економічних обмежень, якщо і коли Москва відмовиться припинити своє вторгнення.

«Усі роблять певні кроки. Але ми не знаємо, яка кінцева мета Путіна. Що мотивуватиме Путіна піти на якісь поступки? Я не знаю. Тиск щодо переговорів про мир стає проблемою для російського лідера», — висловився ще один дипломат ЄС.

Реакція Кремля на наступний раунд дипломатії була ухильною. Граючи в час, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що, мовляв, Москва не відкидає переговори з Україною, але наполягав, що будь-який саміт має готуватися «покроково, поступово, починаючи з експертного рівня і потім проходячи всі необхідні етапи».

Саме ці коливання стають суттєвим випробуванням серйозності настроїв РФ.

«Росія погодилася провести або взяти участь у двосторонньому саміті із Зеленським… Тим часом, я так розумію, що російська сторона зараз інтерпретує це по-іншому», — висловив думку німецький чиновник.

Тим часом міністри оборони та міністри закордонних справ ЄС також зустрінуться неформально наступного тижня, оскільки зростають очікування, що конкретна мирна пропозиція може бути готова для представлення Зеленському та Путіну протягом приблизно тижня.

Видання наголошує, хоча західні країни дедалі більше впевнені, що можуть співпрацювати з Трампом і підтримувати єдиний фронт, вони були змушені скоригувати свої червоні лінії, щоб влаштувати американського лідера. Після переговорів у Вашингтоні ЄС у понеділок, схоже, пом’якшив свою вимогу до Росії погодитися на припинення вогню до початку переговорів.

«Була певна надія, що Трамп зможе змінити свою думку щодо питання припинення вогню. Цього не сталося. Але загалом це все одно був хороший крок до миру», — розповіло джерело Politico, висловивши стурбованість розбіжністю в позиціях.

Однак найголовніше те, що навіть сам Трамп тепер публічно визнає, що Путін, можливо, не веде переговори добросовісно.

«Ми дізнаємося про президента Путіна протягом наступних кількох тижнів… Можливо, він не хоче укладати угоду. Я сподіваюся, що президент Путін буде хорошим, а якщо ні, то це буде складна ситуація», — сказав президент США.

Нагадаємо, CNN пише про те, що Путін може ніколи не бути готовим зустрітися із Зеленським. Кремль не докладає жодних зусиль, щоб приховати свою зневагу до українського президента Зеленського. Кремлівський «фюрер» не лише регулярно ставить під сумнів легітимність українського лідера, зациклюючись на перенесенні виборів в Україні, але й у своєму останньому «мирному» меморандумі вимагає від Києва провести вибори до підписання будь-якого остаточного мирного договору.

