ЄС підтвердив незмінну підтримку України та закликав Росію до негайного перемир’я

ЄС та Україна / © ТСН.ua

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Лідери Європейського Союзу на саміті в Брюсселі підтвердили непохитну підтримку України, засудили нову хвилю російських атак і закликали Кремль негайно погодитися на повне припинення вогню.

Європейська рада за підсумками засідання 18 червня ухвалила нові висновки щодо України, в яких підтвердила «тверду та непохитну» підтримку української незалежності, суверенітету й територіальної цілісності в межах міжнародно визнаних кордонів.

У документі наголошується, що Європейський Союз продовжить надавати Україні комплексну політичну, військову, фінансову, гуманітарну та дипломатичну допомогу у координації з міжнародними партнерами.

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Лідери ЄС окремо заявили про підтримку справедливого та тривалого миру, який має ґрунтуватися на Статуті ООН і міжнародному праві. У Брюсселі підкреслили, що жодні переговори щодо завершення війни не можуть відбуватися без участі України.

Єврорада також закликала Росію негайно погодитися на повне, безумовне припинення вогню та розпочати змістовні переговори.

Окремо в документі засуджується остання ескалація з боку РФ, зокрема масштабні ракетні та дронові атаки по цивільній інфраструктурі України. Європейські лідери заявили, що агресивні дії Росії становлять загрозу не лише Україні, а й безпеці держав-членів ЄС.

Також ЄС підтвердив готовність працювати над довгостроковими гарантіями безпеки для України. Зокрема йдеться про подальшу військову допомогу, підтримку оборонної спроможності України та посилення місій ЄС, які вже працюють у сфері військової підтримки Києва.

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Крім цього, на саміті лідери Євросоюзу погодилися суттєво посилити власну оборонну політику, збільшити інвестиції у військову промисловість та пришвидшити реалізацію спільних оборонних проєктів.

Нагадаємо, що раніше ЄС вперше продовжив санкції проти Росії на рік: рішення підтримали всі 27 лідерів

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