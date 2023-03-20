ЄС планує забезпечити Україну мільйоном артилерійських снарядів протягом року - журналіст

19 березня 2023 року міністри закордонних справ країн Європейського союзу планують підписати план постачання боєприпасів для України.

Про це у повідомленні у сервісі мікроблогів Twitter заявив журналіст "Радіо Свободи" Рікард Йозвяк.

EU foreign ministers should be able to sign of its ammunition plan for #Ukraine tomorrow - with the goal of providing 1 million artillery rounds for Kyiv in the course of the upcoming 12 months. Impressive diplomatic work by #Estonia that got the ball rolling on this file. https://t.co/bzYy8XjgQK — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) March 19, 2023

"Міністри закордонних справ ЄС мають завтра підписати план постачання боєприпасів для України - з метою забезпечення Києва 1 мільйоном артилерійських снарядів протягом наступних 12 місяців", - йдеться у повідомленні.

Він також оцінив дипломатичну роботу Естонії, яка вражає. Саме ця країна започаткувала цю ініціативу.

Нагадаємо, що раніше очільник європейської дипломатії Жозеп Боррель наголосив, що Євросоюзу необхідно віддати пріоритет для закупівлі боєприпасів для України з європейських оборонних фондів.

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