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ЄС планує забезпечити Україну мільйоном артилерійських снарядів протягом року - журналіст

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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ЄС планує забезпечити Україну мільйоном артилерійських снарядів протягом року - журналіст

Фото: Pexels

Європейський союз має забезпечити Київ мільйоном снарядів.

19 березня 2023 року міністри закордонних справ країн Європейського союзу планують підписати план постачання боєприпасів для України.

Про це у повідомленні у сервісі мікроблогів Twitter заявив журналіст "Радіо Свободи" Рікард Йозвяк. 

"Міністри закордонних справ ЄС мають завтра підписати план постачання боєприпасів для України - з метою забезпечення Києва 1 мільйоном артилерійських снарядів протягом наступних 12 місяців", - йдеться у повідомленні.

Він також оцінив дипломатичну роботу Естонії, яка вражає. Саме ця країна започаткувала цю ініціативу.

Нагадаємо, що раніше очільник європейської дипломатії Жозеп Боррель наголосив, що Євросоюзу необхідно віддати пріоритет для закупівлі боєприпасів для України з європейських оборонних фондів.

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Дата публікації
Перегляди
52
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