ЄС планує заморозити активи Путіна та Лаврова - Financial Times

Рішення можуть ухвалити у п'ятницю, 25 лютого.

Європейський Союз планує заморозити активи президента РФ Володимира Путіна та російського міністра закордонних справ Сергія Лаврова в рамках нового пакету санкцій щодо Росії.

Про це повідомляє видання Financial Times із посиланням на джерела, які ознайомлені із ситуацією.

"ЄС готується заморозити активи Володимира Путіна та міністра закордонних справ Сергія Лаврова в рамках пакету санкцій, рішення щодо якого ухвалюватимуть у п'ятницю, 25 лютого", - пише видання.

Щоправда, щодо Путіна та Лаврова не впроваджуватимуть заборони на поїздки.

Раніше президент США Джо Байден заявив, що навряд чи агресія РФ триватиме протягом довгого часу, "якщо ми чинитимемо опір, застосовуватимемо санкції і опиратимемось російським діям".