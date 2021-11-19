ЄС планує зняти санкції з колишнього міністра доходів та зборів часів Януковича

Санкції були введені за розкрадання державних коштів України.

Євросоюз наступного тижня планує зняти санкції з колишнього міністра доходів та зборів України часів Януковича Олександра Клименка.

Про це повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк у своєму Twitter.

Також читайте Зеленський ввів у дію санкції РНБО проти працівників спецслужб РФ

"ЄС має намір наступного тижня виключити колишнього міністра доходів та зборів України Олександра Клименка зі списку санкцій, введених за розкрадання державних коштів України", - зазначив журналіст.

Після цього Джозвяк розкритикував таке рішення ЄС. Мовляв, на швидкі й радикальні санкції проти олігархів і владних політиків з Росії й України вже годі й сподіватись.

"Все менша кількість людей, що підпадають під санкції в цьому списку, дає урок: багаті й могутні можуть дозволити собі чудових юристів у ЄС, США, Великобританії. Візьми ЄС з собою до Європейського суду і виграй", — написав Рікард Джозвяк.

В останні роки Євросоюз почав знімати обмеження з чиновників часів президентства Януковича через недостатні докази проти них від українського слідства. Так, у червні цього року Суд ЄС загальної юрисдикції вперше анулював санкції Євросоюзу, застосовані проти самого президента-втікача Віктора Януковича і його сина Олександра. А раніше санкцій позбулись колишній віцепрем'єр-міністр Сергій Арбузов та ексміністр освіти Дмитро Табачник.

Читайте також: