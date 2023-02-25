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ЄС погодив десятий пакет антиросійських санкцій: деталі

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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ЄС погодив десятий пакет антиросійських санкцій: деталі

Фото: Associated Press

Країни Європейського Союзу домовилися про санкції.

Країнам Європейського Союзу таки вдалося погодили черговий, десятий пакет санкцій проти Російської Федерації через її повномасштабне вторгнення до України.

Про це йдеться у повідомленні у сервісі мікроблогів Twitter Шведського головування в Раді ЄС.

“Минув рік з початку жорстокого та незаконного вторгнення Росії в Україну. Сьогодні ЄС погодив 10-й пакет російських санкцій”, - читаємо в повідомленні. 

Новий пакет санкції має свої особливості, зокрема:

  • сильніший контроль за експортом технологій подвійного використання;
  • точкові обмежувальні заходи проти фізичних та юридичних осіб, які підтримують війну проти України, поширюють пропаганду чи передають бойові безпілотники;
  • посилення боротьби із російською дезінформацією.

“Разом держави ЄС запровадили найсуворіші та найширші санкції в історії, аби допомогти Україні перемогти у війні. ЄС солідарний з Україною та українським народом. Ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно”, - підкреслили у Шведському головуванні.

Нагадаємо, що раніше ЗМІ повідомляли, що Європейський Союз нібито не зміг погодити 10-й санкційний пакет проти Росії. Мовляв, посли ЄС не досягли згоди щодо десятого пакета санкцій проти Росії. 

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Дата публікації
Перегляди
254
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