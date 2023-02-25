ЄС погодив десятий пакет антиросійських санкцій: деталі

Країни Європейського Союзу домовилися про санкції.
Країнам Європейського Союзу таки вдалося погодили черговий, десятий пакет санкцій проти Російської Федерації через її повномасштабне вторгнення до України.
Про це йдеться у повідомленні у сервісі мікроблогів Twitter Шведського головування в Раді ЄС.
It’s one year since Russia’s brutal and illegal invasion of Ukraine.— Swedish Presidency of the Council of the EU (@sweden2023eu) February 24, 2023
Today, the EU approved the 10th package of Russian sanctions.
The package includes e.g.:
- Tighter export restrictions regarding dual-use and technology
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“Минув рік з початку жорстокого та незаконного вторгнення Росії в Україну. Сьогодні ЄС погодив 10-й пакет російських санкцій”, - читаємо в повідомленні.
Новий пакет санкції має свої особливості, зокрема:
- сильніший контроль за експортом технологій подвійного використання;
- точкові обмежувальні заходи проти фізичних та юридичних осіб, які підтримують війну проти України, поширюють пропаганду чи передають бойові безпілотники;
- посилення боротьби із російською дезінформацією.
“Разом держави ЄС запровадили найсуворіші та найширші санкції в історії, аби допомогти Україні перемогти у війні. ЄС солідарний з Україною та українським народом. Ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно”, - підкреслили у Шведському головуванні.
Нагадаємо, що раніше ЗМІ повідомляли, що Європейський Союз нібито не зміг погодити 10-й санкційний пакет проти Росії. Мовляв, посли ЄС не досягли згоди щодо десятого пакета санкцій проти Росії.
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