ЄС погодив десятий пакет антиросійських санкцій: деталі

Країнам Європейського Союзу таки вдалося погодили черговий, десятий пакет санкцій проти Російської Федерації через її повномасштабне вторгнення до України.

Про це йдеться у повідомленні у сервісі мікроблогів Twitter Шведського головування в Раді ЄС.

It’s one year since Russia’s brutal and illegal invasion of Ukraine.



Today, the EU approved the 10th package of Russian sanctions.



The package includes e.g.:



- Tighter export restrictions regarding dual-use and technology



(1/3) — Swedish Presidency of the Council of the EU (@sweden2023eu) February 24, 2023

“Минув рік з початку жорстокого та незаконного вторгнення Росії в Україну. Сьогодні ЄС погодив 10-й пакет російських санкцій”, - читаємо в повідомленні.

Новий пакет санкції має свої особливості, зокрема:

сильніший контроль за експортом технологій подвійного використання;

точкові обмежувальні заходи проти фізичних та юридичних осіб, які підтримують війну проти України, поширюють пропаганду чи передають бойові безпілотники;

посилення боротьби із російською дезінформацією.

“Разом держави ЄС запровадили найсуворіші та найширші санкції в історії, аби допомогти Україні перемогти у війні. ЄС солідарний з Україною та українським народом. Ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно”, - підкреслили у Шведському головуванні.

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Нагадаємо, що раніше ЗМІ повідомляли, що Європейський Союз нібито не зміг погодити 10-й санкційний пакет проти Росії. Мовляв, посли ЄС не досягли згоди щодо десятого пакета санкцій проти Росії.

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