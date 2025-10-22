ЄС погодив 19-й пакет санкцій проти РФ: що відомо

ЄС / © 24tv.ua

Країни Європейського Союзу досягли політичної згоди щодо ухвалення 19-го пакета санкцій проти Російської Федерації.

Про це пише Суспільне.

Остаточне рішення стало можливим після того, як остання держава-член, яка мала застереження, погодилася їх зняти. Про це повідомили у Данському президентстві Ради ЄС. Як відомо, йдеться про Словаччину. Раніше прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявляв, що готовий підтримати новий пакет обмежень.

Наразі розпочато письмову процедуру для формального затвердження санкцій. Очікується, що 19-й пакет офіційно ухвалять вже завтра, 23 жовтня, до восьмої ранку, за умови відсутності нових заперечень.

Нагадаємо, у вересні Єврокомісія підтримала 19-й пакет санкцій проти РФ. Він торкнеться сфери енергетики, фінансового сектору і тіньового флоту країни-агресора. Зокрема, заборону на імпорт російського зрідженого природного газу від 1 січня 2027 року, з перенесенням дати набрання чинності від 1 січня 2028-го.

Згодом Словаччина заявила, що готова підтримати 19-й пакет санкцій ЄС щодо агресорки Російської Федерації, якщо отримає гарантії безпеки для словацької економіки.

Також повідомлялося, Європейські країни спільно з Україною готують пропозицію для завершення війни Росії проти України, яка складається з 12 пунктів.