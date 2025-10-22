ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
58
Час на прочитання
1 хв

ЄС погодив 19-й пакет санкцій проти РФ: що відомо

Євросоюз остаточно погодив 19-й пакет санкцій проти РФ. Розпочали вже письмову процедуру.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
ЄС

ЄС / © 24tv.ua

Країни Європейського Союзу досягли політичної згоди щодо ухвалення 19-го пакета санкцій проти Російської Федерації.

Про це пише Суспільне.

Остаточне рішення стало можливим після того, як остання держава-член, яка мала застереження, погодилася їх зняти. Про це повідомили у Данському президентстві Ради ЄС. Як відомо, йдеться про Словаччину. Раніше прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявляв, що готовий підтримати новий пакет обмежень.

Наразі розпочато письмову процедуру для формального затвердження санкцій. Очікується, що 19-й пакет офіційно ухвалять вже завтра, 23 жовтня, до восьмої ранку, за умови відсутності нових заперечень.

Нагадаємо, у вересні Єврокомісія підтримала 19-й пакет санкцій проти РФ. Він торкнеться сфери енергетики, фінансового сектору і тіньового флоту країни-агресора. Зокрема, заборону на імпорт російського зрідженого природного газу від 1 січня 2027 року, з перенесенням дати набрання чинності від 1 січня 2028-го.

Згодом Словаччина заявила, що готова підтримати 19-й пакет санкцій ЄС щодо агресорки Російської Федерації, якщо отримає гарантії безпеки для словацької економіки.

Також повідомлялося, Європейські країни спільно з Україною готують пропозицію для завершення війни Росії проти України, яка складається з 12 пунктів.

Дата публікації
Кількість переглядів
58
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie