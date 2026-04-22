- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 93
- Час на прочитання
- 2 хв
ЄС погодив €90 млрд для України і нові санкції: рішення майже ухвалене — деталі
ЄС погодив масштабну допомогу Україні та нові санкції проти Росії. Остаточне рішення очікується після завершення формальної процедури.
Посли держав-членів ЄС погодили виділення Україні кредиту на 90 мільярдів євро та підтримали 20-й пакет санкцій проти Росії. Остаточне затвердження очікується найближчим часом.
Про це повідомляє кореспондентка Радіо Свобода з посиланням на речника головування Кіпру в Раді ЄС.
Зазначається, що вже запущено формальну письмову процедуру ухвалення рішення. Вона передбачає, що країни мають висловити заперечення у встановлений термін: якщо їх не буде — рішення автоматично вважається схваленим.
Очікується, що процедура завершиться завтра у другій половині дня.
Як пише видання Politico, дипломати ЄС називають цей крок спробою змусити Будапешт відкрито визначитися зі своєю позицією. Фактично це тест після політичних змін в Угорщині та сигнал, чи готовий Віктор Орбан і далі блокувати фінансову допомогу Києву.
Ключовим фактором для Угорщини залишається питання постачання російської нафти через трубопровід «Дружба». Раніше Будапешт пов’язував свою позицію щодо кредиту саме з відновленням цих поставок.
У Брюсселі обережно оцінюють перспективи угоди. Один із дипломатів заявив, що у разі відновлення постачання нафти кредит може бути швидко схвалений, а кошти — оперативно виділені. У Європейська комісія розраховують на перший транш уже найближчим часом.
У підсумку саме сьогодні може стати зрозуміло, чи отримає Україна довгоочікуване фінансування — і чи зміниться позиція Угорщини після тривалих суперечок.
Що відомо про відновлення нафтопроводу «Дружба»
Україна відновила роботу нафтопроводу “Дружба” після пошкоджень від російських ударів. 22 квітня на українській ділянці почали підвищувати тиск і заповнювати систему.
Напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що трубопровід відремонтовано. Водночас підтвердження фактичного відновлення постачання нафти поки немає. У Словаччині повідомили лише про «сигнали» можливого запуску, але без конкретних даних.
У MOL Group очікують, що перші поставки нафти до Угорщини та Словаччини можуть відновитися вже найближчим часом. Водночас ситуацію ускладнюють повідомлення про удар по нафтотранспортному об’єкту в Самарській області РФ, що є частиною логістики «Дружби».