Політика
93
2 хв

ЄС погодив €90 млрд для України і нові санкції: рішення майже ухвалене — деталі

ЄС погодив масштабну допомогу Україні та нові санкції проти Росії. Остаточне рішення очікується після завершення формальної процедури.

Кирило Шостак
© Associated Press

Посли держав-членів ЄС погодили виділення Україні кредиту на 90 мільярдів євро та підтримали 20-й пакет санкцій проти Росії. Остаточне затвердження очікується найближчим часом.

Про це повідомляє кореспондентка Радіо Свобода з посиланням на речника головування Кіпру в Раді ЄС.

Зазначається, що вже запущено формальну письмову процедуру ухвалення рішення. Вона передбачає, що країни мають висловити заперечення у встановлений термін: якщо їх не буде — рішення автоматично вважається схваленим.

Очікується, що процедура завершиться завтра у другій половині дня.

Як пише видання Politico, дипломати ЄС називають цей крок спробою змусити Будапешт відкрито визначитися зі своєю позицією. Фактично це тест після політичних змін в Угорщині та сигнал, чи готовий Віктор Орбан і далі блокувати фінансову допомогу Києву.

Ключовим фактором для Угорщини залишається питання постачання російської нафти через трубопровід «Дружба». Раніше Будапешт пов’язував свою позицію щодо кредиту саме з відновленням цих поставок.

У Брюсселі обережно оцінюють перспективи угоди. Один із дипломатів заявив, що у разі відновлення постачання нафти кредит може бути швидко схвалений, а кошти — оперативно виділені. У Європейська комісія розраховують на перший транш уже найближчим часом.

У підсумку саме сьогодні може стати зрозуміло, чи отримає Україна довгоочікуване фінансування — і чи зміниться позиція Угорщини після тривалих суперечок.

Що відомо про відновлення нафтопроводу «Дружба»

Україна відновила роботу нафтопроводу “Дружба” після пошкоджень від російських ударів. 22 квітня на українській ділянці почали підвищувати тиск і заповнювати систему.

Напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що трубопровід відремонтовано. Водночас підтвердження фактичного відновлення постачання нафти поки немає. У Словаччині повідомили лише про «сигнали» можливого запуску, але без конкретних даних.

У MOL Group очікують, що перші поставки нафти до Угорщини та Словаччини можуть відновитися вже найближчим часом. Водночас ситуацію ускладнюють повідомлення про удар по нафтотранспортному об’єкту в Самарській області РФ, що є частиною логістики «Дружби».

