Європа посилює тиск на партнерів Москви: ЄС готує санкції проти китайських компаній

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Європейський Союз готує санкції проти чотирьох китайських компаній, які підозрюють у підтримці війни Росії проти України.

Про це пише Politico з посиланням на документи, з якими ознайомилося видання.

За даними європейських чиновників, ці компанії можуть увійти до нового санкційного списку, який мають розглянути міністри закордонних справ ЄС наступного тижня. Йдеться про фірми, які, як стверджується, допомагають російському “тіньовому флоту”, постачають хімікати для армії РФ та компоненти, які Москва використовує для виробництва ударних безпілотників.

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У Politico зазначають, що такий крок може ще більше загострити відносини між Брюсселем і Пекіном. Китай уже попереджав, що вживатиме “рішучих контрзаходів” у разі нових торговельних обмежень з боку ЄС.

Раніше Євросоюз уже запроваджував санкції проти китайських компаній у межах попередніх пакетів обмежень. Нові пропозиції свідчать, що Брюссель посилює тиск на структури, які допомагають Росії обходити санкції та підтримувати військову машину.

За інформацією Politico, документ із пропозиціями датований 21 травня і має стати частиною так званого “міні-пакета” санкцій. Його можуть ухвалити на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Люксембурзі 15 червня.

Паралельно Євросоюз працює над 21-м пакетом санкцій проти Росії, який матиме ширший секторальний підхід. Очікується, що його можуть ухвалити пізніше влітку.

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Крім чотирьох китайських компаній, у документі пропонують запровадити обмеження проти п’яти компаній з Об’єднаних Арабських Еміратів, трьох із Туреччини та однієї з Азербайджану. Їх підозрюють у сприянні російським морським перевезенням і продажу енергоносіїв.

Також у списку можуть опинитися дочірні компанії російського “Лукойлу”, десятки фізичних осіб і фірм, які, за даними ЄС, підтримують воєнну економіку Москви.

Окремо країни ЄС обговорюють, що включити до 21-го пакета санкцій. Одним із ключових питань є обмеження ціни на російську нафту. Частина держав наполягає на фіксації нинішнього рівня цінової стелі, щоб не дозволити Москві отримати додаткові доходи на тлі зростання світових цін на нафту.

Китай та війна в Україні: останні новини

Раніше Китай розкритикував рішення Японії направити офіцерів Сил самооборони до місії НАТО, яка координує військову допомогу Україні.

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За даними японських медіа, уряд Японії вирішив відрядити чотирьох офіцерів на військову базу в Німеччині. Там вони мають ознайомитися з програмами допомоги Україні, які реалізуються під егідою НАТО.

У Пекіні заявили, що стурбовані такими діями Токіо. Китайська сторона вважає, що Японія нібито «просуває ремілітаризацію» та розширює географію своєї військової активності.

Також повідомлялось, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп особисто закликав главу Китаю Сі Цзіньпіна допомогти припинити війну в Україні, прагнучи використати вплив Пекіна на Москву

Видання The Telegraph писало, що Росія різко наростила виробництво ударних дронів типу Shahed, якими щодня атакує Україну. Водночас ключову роль у цьому масштабуванні відіграє Китай, звідки надходить значна частина компонентів для безпілотників, зокрема мікрочипи, які фактично є “мозком” дрона.

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