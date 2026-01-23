- Дата публікації
ЄС повертає Україну в центр уваги після суперечок з Трампом – Bloomberg
До гренландської кризи Європа працювала над рамковою мирною угодою спільно зі США, але криза з Трампом змінила ситуацію.
У ЄС планують знову зосередитися на Україні після напруженого тижня з президентом США Дональдом Трампом.
Про це пише Bloomberg.
Видання зазначає, що лідери Європейського Союзу на екстреному саміті в Брюсселі в четвер заявили, що блок тепер має «повернутися до списку справ», складеного задовго до суперечки з Трампом щодо Гренландії.
Представники ЄС погодилися, що Європа не може ігнорувати США.
«Їй все ще потрібні американські торговельні, фінансові потоки, енергетика, захист і, що найнагальніше, американські гарантії безпеки для України», — зазначають журналісти.
До кризи з Гренландією більшість уваги ЄС була зосереджена на підготовці рамкової угоди про мир та безпеку для України, зокрема на гарантіях США на випадок нового вторгнення Росії. У Парижі на початку січня вдалося досягти попередніх домовленостей, але ситуація з Гренландією відсунула питання на другий план.
Деякі лідери ЄС закликали своїх колег повернути Україну на перше місце в порядку денному.
Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн нагадала, що ЄС за останні чотири роки виділив Україні 193 млрд євро допомоги та ще 90 млрд євро кредитів, і працює над пакетом післявоєнного відновлення разом із США.
«Що ми можемо зробити — це підтримати їх. Я думаю, що цифри говорять самі за себе», — сказала вона.
Раніше повідомлялося, що ситуація з Гренландією відсунула на другий план увагу Давоса від України. Прохання про допомогу та заяви українських чиновників залишаються непочутими.