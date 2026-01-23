ЄС повертає Україну в центр уваги після суперечок з Трампом – Bloomberg

Євросоюз / © Associated Press

Реклама

У ЄС планують знову зосередитися на Україні після напруженого тижня з президентом США Дональдом Трампом.

Про це пише Bloomberg.

Видання зазначає, що лідери Європейського Союзу на екстреному саміті в Брюсселі в четвер заявили, що блок тепер має «повернутися до списку справ», складеного задовго до суперечки з Трампом щодо Гренландії.

Реклама

Представники ЄС погодилися, що Європа не може ігнорувати США.

«Їй все ще потрібні американські торговельні, фінансові потоки, енергетика, захист і, що найнагальніше, американські гарантії безпеки для України», — зазначають журналісти.

До кризи з Гренландією більшість уваги ЄС була зосереджена на підготовці рамкової угоди про мир та безпеку для України, зокрема на гарантіях США на випадок нового вторгнення Росії. У Парижі на початку січня вдалося досягти попередніх домовленостей, але ситуація з Гренландією відсунула питання на другий план.

Деякі лідери ЄС закликали своїх колег повернути Україну на перше місце в порядку денному.

Реклама

Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн нагадала, що ЄС за останні чотири роки виділив Україні 193 млрд євро допомоги та ще 90 млрд євро кредитів, і працює над пакетом післявоєнного відновлення разом із США.

«Що ми можемо зробити — це підтримати їх. Я думаю, що цифри говорять самі за себе», — сказала вона.

Раніше повідомлялося, що ситуація з Гренландією відсунула на другий план увагу Давоса від України. Прохання про допомогу та заяви українських чиновників залишаються непочутими.