ЄС повинен виділити 100 млрд євро для відбудови України після війни - польський прем’єр

ЄС повинен виділити 100 млрд євро для відбудови України після війни - польський прем’єр

Він також пропонує заборонити імпорт російських енергоресурсів.

Євросоюз має розробити план відбудови України після війни на 100 млрд євро коштом Євросоюзу.

Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, пише PAP.

"Нам потрібен план відбудови, про який я говорив з президенткою Єврокомісії. Наприклад, 100 мільярдів євро, профінансовані Європейським союзом для того, щоб у найближчі роки знищена інфраструктура, знищені школи, лікарні, розбомблені житла могли бути відбудовані" - сказав він.

Він вкотре наголосив, що російську агресію можна зупинити тільки потужними санкціями.

Оскільки Росія продовжує отримувати фінансові надходження за експорт енергоресурсів, Моравецький пропонує ввести заборону на поставки російських вугілля, нафти та газу.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда переговорив із Зеленським і закликав світ допомогти Україні.

Європарламент ухвалив заявку України на вступ до Євросоюзу. Розпочато спеціальну процедуру вступу.