"ЄС припинить своє існування": Орбан вигадав причину блокування членства України

Політик заявляє, що вступ України за прискореною процедурою не відповідає інтересам ні Угорщини, ні ЄС.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан пояснив, чому він блокує початок переговорів про вступ України до Євросоюзу, вигадавши загрозу для ЄС.

Свою заяву Орбан зробив під час виступу в угорському парламенті 13 грудня, повідомляє Portfolio.hu.

Прем’єр Угорщини сказав, що Євросоюз "робить виняток із правил" для України щодо вступу і "не дотримується правил" блоку.

За твердженнями Орбана, питання про перемовини про вступ України до ЄС слід вирішувати з погляду того, чи є воно вигідним для блоку, зокрема й для Угорщини.

"Вступ України за прискореною процедурою не відповідає інтересам ні Угорщини, ні ЄС. Якщо правила ЄС не будуть сприйматися серйозно, Євросоюз припинить своє існування", – зазначив заявив угорський прем’єр.

На його думку, на практиці Україна не виконала умови про початок переговорів.

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Політик також повторив стару тезу його держави про те, як Україна "позбавила угорців прав, якими вони користувалися раніше".

"Поверніть ці права. Ми не просимо нового закону, ми просимо Україну відновити попередній закон", – додав Орбан.

Нагадаємо, на 14-грудня у Брюсселі запланований саміт лідерів Євросоюзу, на якому має бути ухвалене рішення про те, чи починати переговори з Україною про членство в ЄС. Для позитивного рішення потрібні голоси усіх країн-членів. Однак напередодні в Орбана заявили, що Єврокомісія начебто не змогла належним чином підготувати питання про вступ України, тож починати переговори з нею не на часі.

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