ЄС продовжить тиск на Росію до виведення її військ з України — Гіппер

Завершення війни Росії в Україні могло б стати ключовим фактором для покращення глобальної продовольчої ситуації.

Санкції проти Росії можуть бути змінені лише за умови припинення агресії та виведення всіх військ з території України.

Про це заявила речниця Єврокомісії Анітта Гіппер, передає "Суспільне".

"Припинення неспровокованої та невиправданої агресії Росії в Україні та безумовне виведення всіх російських збройних сил з усієї території України було б однією з головних передумов для зміни або скасування санкцій", — зауважила речниця Єврокомісії.

Речниця Єврокомісії зазначила, що припинення війни Росії проти України матиме значний позитивний вплив на глобальну продовольчу безпеку.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що маршалок Сейму Польщі заявив, що європейські країни зобов'язані передати Україні всі заморожені російські активи.