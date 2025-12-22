ЄС подовжив економічні санкції проти Росії: деталі рішення

ЄС / © unsplash.com

Рада Європейського Союзу офіційно ухвалила рішення пролонгувати обмежувальні заходи проти Російської Федерації ще на шість місяців. Економічні санкції, запроваджені через дестабілізацію ситуації в Україні, діятимуть щонайменше до 31 липня 2026 року.

Про це повідомили у Європейській раді.

Зазначається, що ці заходи беруть свій початок ще від 2014 року, проте після повномасштабного вторгнення РФ у лютому 2022 року вони були суттєво розширені. У ЄС наголошують, що санкції є прямою відповіддю на неспровоковану та незаконну військову агресію Росії проти України.

Що включають обмеження?

На сьогодні санкційний пакет охоплює широкий спектр секторів російської економіки:

Торгівля та фінанси. Обмеження на операції, відключення ключових банків від системи SWIFT .

Енергетика. Заборона на імпорт та передачу морської сирої нафти та нафтопродуктів до країн ЄС.

Промисловість та технології. Ембарго на товари подвійного використання, транспортні засоби та предмети розкоші.

Інформаційна безпека. Призупинення ліцензій на мовлення для кремлівських медіа, що займаються дезінформацією.

Боротьба з «обхідними шляхами РФ». Спеціальні механізми, що дозволяють блокувати спроби Росії отримувати підсанкційні товари через треті країни.

«Доки незаконні дії РФ порушують фундаментальні норми міжнародного права, усі заходи залишатимуться чинними. За необхідності ЄС готовий запроваджувати додаткові обмеження», — зазначають у Раді ЄС.

