ЄС пропонує 40-кілометрову буферну зону між Україною та Росією — Politico

Прапор ЄС та України / © Associated Press

Європейські лідери обговорюють можливість створення 40-кілометрової буферної зони вздовж лінії фронту між Україною та Росією як крок до потенційного мирного врегулювання війни.

Про це повідомляє Politico.

Ідея передбачає демілітаризовану територію, де могли б працювати миротворчі контингенти для нагляду за припиненням вогню. За даними видання, підтримку такій ініціативі вже висловила Москва, однак Київ участі не підтвердив і офіційної згоди не дав.

США дистанціювалися від обговорень: Вашингтон заявляє, що не братиме прямої участі у можливій місії, але може долучитися до розвідки чи підтримки з повітря. Основними учасниками розглядають Велику Британію та Францію. Водночас Польща та Німеччина висловили занепокоєння, що це може послабити східний фланг НАТО.

Наразі немає чіткого розуміння, скільки саме військових потрібно для реалізації такої буферної зони. За різними оцінками, йдеться від 4 до 60 тисяч осіб. Аналітики попереджають: існує ризик, що замість гарантії миру ця зона може перетворитися на слабке місце, яке Росія використає для нових атак.

Колишній високопосадовець Пентагону Джим Таунсенд назвав задум "відчайдушною спробою" Європи. За його словами, «якщо хтось вважає, що кілька британських чи французьких спостерігачів зупинять Росію — вони помиляються».

Дискусії тривають, і жодна з європейських країн поки не взяла на себе офіційних зобов’язань щодо формату чи кількості миротворців.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров минулого тижня в інтерв’ю NBC заявив, що зустріч Путіна і Зеленського може відбутися тоді, коли буде складено порядок денний такого саміту. «Цей порядок денний взагалі не готовий», — наголосив він.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що не хотів би бути присутнім на першій зустрічі Володимира Зеленського з Володимиром Путіним, зазначивши, що президенти України та Росії «не дуже добре між собою ладнають».

Водночас президент України Володимир Зеленський заявив, що питання завершення війни має вирішуватися на рівні лідерів України та РФ. Утім, росіяни роблять усе, щоб такі переговори не відбулися.