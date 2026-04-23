ЄС розблокував кредит Україні на 90 мільярдів євро: на що підуть кошти

Європейський Союз офіційно розблокував пакет кредитної підтримки для України в розмірі 90 мільярдів євро, розрахований на два роки.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський і президент Європейської ради Антоніу Кошта.

Куди направлять кошти ЄС

За словами Зеленського, Україна розраховує отримувати фінансування протягом 2026–2027 років, а перший платіж очікується вже у травні-червні. Ці гроші підуть на купівлю і виробництво зброї, виплату соцдопомоги та підготовку енергетики до зими.

«Розблоковано європейський пакет підтримки для України — це 90 мільярдів євро на два роки. Цей європейський пакет додасть сили нашій армії, забезпечить Україні більше стійкості та дозволить нам виконувати соціальні зобовʼязання перед українцями так, як це визначено законом. Важливо, що Україна забезпечує собі таку фінансову впевненість уже протягом понад чотири роки повномасштабної війни», — зазначив він.

20-й пакет санкцій проти РФ — що відомо

Разом із грошима ЄС ухвалив 20-й пакет санкцій проти Росії. Президент Євроради Антоніу Кошта заявив, що стратегія залишається незмінною: допомагати Україні та водночас послаблювати воєнну машину агресора.

«Обіцяно, виконано, впроваджено. Стратегія ЄС щодо досягнення справедливого та тривалого миру в Україні ґрунтується на двох стовпах: зміцненні України, посиленні тиску на Росію», — наголосив Кошта.

Як додав Володимир Зеленський, окрім фінансових і санкційних питань, Україна планує розвивати нові технологічні альянси. Зокрема, йдеться про впровадження формату Drone Deals, який раніше продемонстрував ефективність у регіоні Близького Сходу.

Нагадаємо, 19 березня Угорщина та Словаччина заблокували виділення Україні кредиту на 90 млрд євро, влаштувавши демарш на саміті в Брюсселі.

Однак невдовзі президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що незважаючи на блокування з боку Угорщини, ЄС надасть Україні 90 млрд євро кредиту на 2026–2028 роки.

Раніше в Угорщині заявили, що розблокують кредит ЄС на 90 млрд євро після відновлення постачання нафти через «Дружбу»: «Немає нафти — немає грошей».

Окрім цього, ми писали, що Словаччина може заблокувати 20-й пакет санкцій ЄС проти РФ, однак не виступає проти надання кредиту Україні на 90 млрд євро.

