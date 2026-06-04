ЄС розпочав підготовку до відкриття першого кластера переговорів про вступ України

Європейський Союз / © Associated Press

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У Європейському Союзі розпочали підготовку до офіційного відкриття першого кластера переговорів про вступ України та Молдови. Про це ввечері 3 червня повідомило Кіпрське головування в Раді ЄС.

Відповідну заяву оприлюднили в соціальній мережі Х.

«Це важлива віха на шляху країн до європейської інтеграції та потужний сигнал єдності й рішучості ЄС. Найближчими днями ми продовжимо наполегливо працювати над завершенням обговорень у Раді ЄС щодо офіційного відкриття кластера», – йдеться в повідомленні.

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У Кіпрському головуванні наголосили, що Євросоюз продовжує дотримуватися підходу, заснованого на заслугах країн-кандидатів. Там також зазначили, що розширення залишається стратегічним пріоритетом та однією з найбільш трансформаційних політик ЄС.

Перший кластер переговорів охоплює фундаментальні питання, зокрема верховенство права, функціонування демократичних інституцій, реформу державного управління та інші ключові сфери, необхідні для подальшого просування України на шляху до членства в Євросоюзі.

Нагадаємо, раніше новий угорський уряд на чолі з Петером Мадяром натякнув на готовність зняти вето, яке дозволить Україні й Молдові вже 15 червня офіційно розпочати перший етап переговорів про вступ до ЄС.

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