Це вже буде п'ятий пакет обмежень.

ЄС розширив критерії запровадження санкцій проти режиму Лукашенка через міграційну кризу. Однак сам п'ятий пакет санкцій ще не опубліковано. Невідомо і коли він почне діяти.

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Таке рішення 15 листопада ухвалили міністри закордонних справ, повідомляє Європейська Рада.

Зазначається, що тепер ЄС зможе переслідувати фізичних та юридичних осіб, які організовують або сприяють діяльності режиму Лукашенка, що сприяє незаконному перетину зовнішніх кордонів ЄС.

"Сьогоднішнє рішення відображає рішучість Європейського Союзу протистояти інструменталізації мігрантів у політичних цілях. Ми припиняємо цю нелюдську та незаконну практику. У той же час ми продовжуємо підкреслювати неприйнятні репресії режиму проти власного населення, які тривають, і ми реагуватимемо відповідним чином", — заявив верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель.

Також у пресрелізі Євроради повідомляється, що до цього попередні санкції проти Білорусі запроваджувалися у зв'язку із ситуацією всередині країни через фальсифікацію виборів та репресії. Загалом під обмеження потрапили 166 фізичних та 15 юридичних осіб. Серед них президент Олександр Лукашенко та його син і радник з національної безпеки Віктор Лукашенко, а також інші ключові фігури в політичному керівництві та уряді, високопоставлені представники судової системи та кілька відомих економічних суб'єктів. Заходи проти визначених осіб включають заборону на поїздки та заморожування активів.

Новини світу: ЄС розширить санкції проти Білорусі

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