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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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65
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ЄС сповільнив переговори щодо вступу України: експерт назвав причину

Ще в березні Європейська рада фактично схвалила політичне рішення щодо відкриття всіх переговорних кластерів для України.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
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Євросоюз

Євросоюз / © Associated Press

Україна відкрила шостий переговорний кластер у межах переговорів про вступ до Європейського Союзу, однак замість очікуваних п’яти нових кластерів було погоджено лише один.

Про це в етері Еспресо заявив кандидат політичних наук, керівник євроінтеграційного напряму EasyBusiness Іван Нагорняк.

За його словами, ще в березні Європейська рада фактично схвалила політичне рішення щодо відкриття всіх переговорних кластерів для України. Водночас тоді Угорщина на чолі з Віктором Орбаном не підтримала це рішення, а її позицію підтримала Словаччина.

«Було по суті підкреслено, що як тільки буде політична можливість, потрібно відкрити всі переговорні кластери. Власне, політична можливість є, кластери почали відкриватися», — зазначив Нагорняк.

Експерт нагадав, що за останні два місяці Україна відкрила два переговорні кластери: у червні — перший, основоположний, а тепер — шостий кластер «Зовнішні відносини».

Водночас, за його словами, українська сторона розраховувала на значно швидший темп переговорного процесу.

«Очевидно, що було очікування, що відбудеться відкриття всіх переговорних кластерів. І це було б великим досягненням для української дипломатії. Але окремі держави-члени вирішили розтягнути цей процес, можливо, навіть до кінця року. І це, я думаю, є помилкою», — наголосив Нагорняк.

Раніше повідомлялося, що Угорщина під час засідання Робочої групи Ради ЄС з питань розширення (COELA), яке відбулося у п’ятницю, 17 липня, заблокувала початок процесу відкриття переговорних кластерів №2 та №3 для України.

Ми раніше інформували, що Європейський Союз стикається зі зростаючими труднощами під час узгодження нового пакета санкцій проти Росії.

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Дата публікації
Кількість переглядів
65
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