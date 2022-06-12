ЄС стоїть на порозі історичного рішення щодо членства України в ЄС - фон дер Ляєн

ЄС стоїть на порозі історичного рішення щодо членства України в ЄС - фон дер Ляєн

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європейський союз сьогодні стоїть на порозі історичного рішення щодо України і її статусу кандидата на вступ до ЄС.

Таку думку фон дер Ляєн висловила після зустрічі з президентом україни Володимиром Зеленським у Києві.

Про це повідомляє DW.

"Я сподіваюся, що через 20 років ми озирнемося назад і зможемо сказати, що вчинили правильно", - сказала президентка Єврокомісії.

Нагадаємо, 11 червня Урсула фон дер Ляєн прибула з візитом до Києва, щоб обговорити з Зеленським заявку України на вступ до Євросоюзу.

За її словами, ці переговори дозволять фіналізувати оцінку заявки України на вступ до ЄС до кінця наступного тижня.

Насамкінець Урсула фон дер Ляєн заявила, що очолюваний нею орган готовий надати рекомендації країнам ЄС та завершити оцінку щодо статусу кандидата України. "Шлях відомий", - сказала президентка Єврокомісії

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