ЄС створює механізми передачі заморожених російських активів Україні - Мінфін

Міністр фінансів України Сергій Марченко висловив упевненість, що Європейський Союз зможе знайти механізми, які дозволять передати Україні хоча б частину заморожених російських активів.

Про це він заявив під час виступу на 21-й Щорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії (YES), передає Європейська правда.

«Європейські колеги дуже творчі, вони готові створити можливість передати ці активи без справжньої конфіскації. Вони готові надати нам позику, вони масштабують заморожені активи, готують різні механізми», — сказав він.

Марченко заявив, що країна очікує отримати мінімум частину заморожених активів РФ найближчим часом. Водночас він підкреслив, що на наступний рік Україні знадобиться більша підтримка, ніж цього року, адже війна ще не завершена, і державі необхідно готувати військових та населення до ще одного року бойових дій. Потреба у зовнішньому фінансуванні, за словами Марченка, оцінюється у 16 млрд євро.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що міністр фінансів США Скотт Бессент виступив проти конфіскації заморожених російських активів. На його думку, ці кошти мають стати «важелем» у майбутніх переговорах із президентом Росії Володимиром Путіним.