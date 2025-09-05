ЄС та США розробили план розгортання військ в Україні: подробиці від WSJ

Європейські війська в Україні

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що 26 країн готові долучитися до миротворчої місії в Україні у разі припинення бойових дій. Також стало відомо, що начальники європейських армій вже розробили план розгортання, який передбачає дві групи військ в Україні.

Про це йдеться у статті The Wall Street Journal з посиланням на європейського дипломата.

Зазначається, що Макрон активно просуває план Франції та Великої Британії щодо створення «сил запевнення» — військових контингентів, які б стримували можливі майбутні російські атаки на Україну після укладання миру. За словами, французького лідера, 26 країн погодилися сприяти безпеці України різними шляхами: від відправлення військових до країну, надання морської й авіаційної підтримки до допомоги у відбудові армії. Макрон наголосив, що в разі розміщення європейських військ в Україні, вони базуватимуться «не на передовій, а в районах, які ще визначаються».

Багато європейських країн очікують на чітку позицію адміністрації президента США Дональда Трампа щодо того, яку підтримку вони можуть отримати від Вашингтона, який має найсильнішу армію світу.

У статті вказується, що Німеччина вже надала значне фінансування для закупівлі зброї для України, однак поки не визначилася зі своєю роллю у майбутніх силах запевнення. Будь-яке розгортання німецьких військ за кордоном потребує схвалення парламенту.

План розгортання європейських військ в Україні

Європейський дипломат розповів, що керівники армій країн Євросоюзу вже підготували план розгортання військ в Україні. Він передбачає створення двох окремих груп:

одна має забезпечувати підготовку та підтримку українських сил,

інша — «сили запевнення», покликані стримувати можливу нову агресію Росії.

За чинним планом, вже погоджено розміщення понад 10 тис. військовослужбовців, а контроль повітряного простору над Україною здійснюватимуть авіапатрулі, які діятимуть із баз за межами країни.

До розробки цих заходів долучилися й американські військові, серед них і голова Оперативного командування НАТО від США.

Зазначається, що останнім часом Трамп став більш прихильним до ідеї гарантій безпеки для України з боку США, хоча поки що не деталізував, якими саме вони можуть бути. У серпні він наголосив, що Америка готова застосувати авіацію для підтримки європейських сил безпеки в Україні, однак виключив відправленнясухопутних військ. Водночас у Європі переконані, що США продовжать забезпечувати розвіддані та іншу критично важливу підтримку.

Київ наголошує: без реальної участі США будь-які західні гарантії не матимуть переконливого вигляду для Росії.

Трамп заявив напередодні, що збирається поговорити з президентом Росії Володимиром Путіним «протягом найближчих кількох днів», щоб спробувати зрушити переговори з місця.

Результати зустрічі «коаліції охочих»

Після зустрічі «коаліції охочих» у Парижі 4 вересня президенти України та Франції, Володимир Зеленський та Емманюель Макрон, оголосили про ключові домовленості щодо гарантій безпеки. Йдеться про потенційне розміщення іноземних військ в Україні та роль США.

Макрон підтвердив, що 26 країн-партнерів готові долучитися до миротворчої місії в Україні після припинення вогню. Метою іноземних військових буде запобігання новій агресії та гарантування миру, а не ведення війни проти Росії. Зеленський підтвердив цю домовленість, але зазначив, що говорити про точну чисельність поки зарано.

Макрон заявив, що підтримка США буде офіційно підтверджена найближчими днями.

Зеленський наголосив, що членство України в ЄС є окремим пунктом в гарантіях безпеки.

Окрім того, члени «коаліції охочих» ухвалили рішення про постачання Україні ракет великої дальності.

5 вересня Путін пригрозив іноземним військам, які можуть з’явитися в Україні у межах гарантій безпеки, назвавши їх «законними цілями».