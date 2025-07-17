ЄС та Україна "точно хочуть війни": Орбан назвав єдину людину, яка здатна домогтися миру

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан / © Associated Press

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Угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан висловив суперечливі твердження щодо російсько-української війни, ролі міжнародних гравців та можливостей досягнення миру. За його словами, Європейський Союз та Україна «точно хочуть війни».

Про це він заявив в інтерв’ю подкасту Ultrahang.

Орбан також прокоментував передвиборчу обіцянку президента США Дональда Трампа швидко досягти миру в російсько-українській війні після обрання президентом.

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«Радіймо, що Трамп вступив на посаду, бо хоча він ще не зміг встановити мир, і це погано, але якби Байден залишився, або пані на ім’я Гарріс була президентом, ми були б у світовій війні. Про Трампа можна багато чого думати, але одне точно — він людина миру. За духом, за натурою він людина миру, тільки у нього є шанс посприяти російсько-українському миру», — заявив Орбан.

Прем’єр-міністр Угорщини також додав, що «не буває такого, щоб усі хотіли миру, а миру немає». На його думку, «буває, що багато хто говорить про мир, але деякі цього не хочуть».

«Євросоюз і українці точно хочуть війни», — підкреслив Віктор Орбан.

Нагадаємо, Орбан зробив гучну заяву про мобілізацію в Україні. Угорський прем’єр заявив про «вбивства» громадян, зокрема етнічних угорців, під час мобілізаційних заходів.

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