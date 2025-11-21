У ЄС підтримують Україну

Європейські країни виступили проти деяких пунктів нового «мирного плану» США щодо завершення війни Росії проти України, який, ймовірно, вимагатиме від Києва відмови від більшої кількості територій та часткового роззброєння.

Про це пише видання Bloomberg.

Європейські міністри закордонних справ, зібравшись у Брюсселі, обережно коментували ініціативу та наголосили, що не приймуть вимог, які ставлять під загрозу суверенітет України.

«Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Франції Еммануель Макрон та прем’єр Великої Британії Кір Стармер у п’ятницю погодилися з Зеленським під час телефонної розмови про те, що Збройні сили України повинні залишатися здатними захищати свій суверенітет, а нинішня лінія зіткнення має бути відправною точкою для будь-яких мирних переговорів», — пишуть журналісти.

Нагадаємо, новий «мирний план» Сполучених Штатів щодо закінчення війни Росії проти України передбачає відмову Києва від частини території та певних видів озброєння.

Заступниця постійного представника України при ООН Христина Гайовишин заявила, що Україна готова до конструктивної роботи над «мирним планом», який отримала від американської сторони, однак вона окреслила чіткі та непорушні «червоні лінії», які стосуються територіальної цілісності та суверенітету країни.