ЄС та Велика Британія хочуть ізолювати і бойкотувати агресорку Росію на G20 - The Telegraph

Країни також закликатимуть Росію до припинення війни в Україні.

Європейський Союз та Велика Британія мають намір бойкотувати виступ російської делегації на саміті G20, який відбудеться на Балі.

Про це з посиланням на європейських чиновників повідомляє The Telegraph.

Видання пише, що єврочиновники заявляють: зроблять "все можливе", щоб ізолювати країну-агресорку Росію на заході. Зокрема, їхні делегації будуть йти з виступів представників РФ.

Представник служби закордонних справ ЄС каже, мовляв, міжнародне співтовариство таким чином хоче показати, що думає "про злочини та незаконні дії Росії". Західні країни мають намір показати Москві, що будь-які переговори щодо війни повинні відбуватися на умовах Києва.

Саміт G20 та участь агресорки Росії

Саміт "Великої двадцятнки" відбудеться на Балі 15-16 листопада. Спочатку повідомлялося, що російський президент-диктатор Володимир Путін візьме участь у заході. Крім того, "фюрер" й сам висловлював таке припущення.

Втім, 10 листопада в Кремлі заявили, що делегацію Російської Федерації очолить міністр закордонних справ Сергій Лавров. Нібито таке рішення ухвалив сам Путін.

Згодом речник очільника Кремля Дмитро Пєсков озвучив "причину", чому президент не поїде на Балі. З його слів, "це пов'язано з графіком (Путіна - Ред.) та необхідністю перебування в Росії".

Своєю чергою, політична аналітикиня Ольга Курносова переконана: Путін боїться. Вона каже, що таким чином кремлівський диктатор турбується про свою безпеку та вважає, що на зустрічі його можуть вбити.

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