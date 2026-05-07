ЄС у 2025 році видав росіянам рекордну кількість шенгенських віз від початку війни — Euractiv

У країнах ЄС знову загострилися суперечки через зростання кількості шенгенських віз, виданих громадянам РФ. У 2025 році росіяни отримали понад 620 тисяч віз — це найбільший показник від початку повномасштабної війни в Україні.

За даними Euractiv, кількість виданих росіянам шенгенських віз у 2025 році зросла на 10,2% порівняно з попереднім роком. Йдеться про понад 620 тисяч дозволів на в’їзд до країн Шенгенської зони.

Більшість із них — туристичні візи. За інформацією журналістів, понад 477 тисяч дозволів були видані саме для подорожей та відпочинку. Найактивніше росіянам оформлювали документи Франція, Італія та Іспанія. Особливо різке зростання зафіксували у Франції.

Видання зазначає, що така тенденція викликала нову хвилю дискусій всередині ЄС. Країни Балтії та Північної Європи наполягають на жорсткішому підході до видавання віз громадянам РФ на тлі війни проти України. Водночас частина держав виступає проти додаткових обмежень.

Суперечки виникли і навколо внутрішнього документа Єврокомісії — так званого Schengen Barometer, який містить статистику щодо виданих віз. За інформацією Euractiv, деякі країни, зокрема Франція, були незадоволені тим, що дані про російські візи взагалі включили до звіту.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році ЄС призупинив дію спрощеного візового режиму з РФ та рекомендував країнам-членам ретельніше перевіряти заявки росіян на отримання шенгенських віз.

