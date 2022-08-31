ЄС ухвалив рішення не визнавати російські паспорти, видані українцям на окупованих територіях

Європейський Союз не визнаватиме російські паспорти, видані громадянам України на окупованих російськими військами українських територіях.

Про це заявив віце-президент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель 31 серпня у Празі на пресконференції після неформальної зустрічі Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ країн-членів Євросоюзу.

"Ми погодились, що паспорти, видані російською владою на окупованих територіях України, не будуть визнаватися", - наголосив він.

Нагадаємо, що 28 липня заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Анатолій Стельмах повідомив, що уряд розглядає питання про запровадження кримінальної відповідальності за отримання російських паспортів та участь в незаконних референдумах. 12 серпня радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк зауважив, що усі намагання Росії паспортизувати окуповані території провалюються. Подоляк наголосив, що російський паспорт - це "мітка вбивці" та "квиток до в'язниці народів".

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