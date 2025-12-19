Кирило Дмитрієв / © Getty Images

Реклама

У Росії відреагували на новину про виділення Україні нової європейської домоги.

Про це пише Sky News.

Зокрема, Кирило Дмитрієв, який був ключовим посланцем Кремля на нещодавніх переговорах з американцями, назвав лідерів ЄС «розпалювачами війни».

Реклама

«Голоси розуму» в блоці — такі як Угорщина та Словаччина — були проігноровані», — сказав він.

Нагадаємо, ЄС затвердив рішення про спільне запозичення для України на суму 90 млрд євро.

Йдеться не про заморожені російські активи, вони залишатимуться заблокованими, заявив у соцмережах президент Євроради Антоніу Кошта.

«Рішення ухвалили після того, як ЄС відмовився від варіанту „репараційної позики“, який тривалий час обговорювали перед тим. Ми домовилися. Затверджено рішення надати Україні підтримку у розмірі 90 мільярдів євро на 2026-27 роки. Ми взяли зобов’язання і виконали його», — сказано в повідомленні.

Реклама

Рішення вимагало затвердження за принципом одностайності. Німецький канцлер Фрідріх Мерц уточнив, що кошти підуть також на військові потреби Києва.

Це безвідсотковий кредит, який Україна повинна буде повернути лише після того, як РФ виплатить репарації.