ЄС уклав угоду для України, але не таку, як хотіли: чому план зірвався і чи зіграє це на руку Кремлю

Засідання лідерів ЄС. / © Associated Press

Реклама

Лідери ЄС пообіцяли надати Україні позику 90 млрд євро для задоволення нагальних фінансових потреб. Втім, вони не змогли домовитися про бажаний для багатьох варіант забезпечення цієї позики за рахунок заморожених активів Росії.

Про це йдеться у матеріалі Sky News.

Видання зауважує, що переговори лідерів ЄС щодо розблокування заморожених російських активів тривали до ранку 19 грудня та зрештою були завершені трохи раніше 03:00.

Реклама

Бельгія виступала проти та аргументувала тим, що більшість активів зберігається в брюссельській кліринговій палаті. Нібито це робить їх юридично незахищеними від будь-яких заходів помсти Москви.

Втім, за підтримки інших членів, зокрема Італії, бельгійці успішно обґрунтували план Б, який спочатку був відхилений: спільне залучення безвідсоткової позики 90 млрд євро, запозиченої під рахунок невикористаних коштів у бюджеті блоку. Вона рівномірніше розподіляє відповідальність за фінансування між державами-членами. Хоча три країни — Угорщина, Чехія та Словаччина — не братимуть участі в угоді.

Sky News зауважує, що Україні доведеться повернути кредит. Однак без встановленої дати і лише за рахунок репарацій, узгоджених з Росією, якщо це колись станеться. Тим часом ЄС заявляє, що залишає за собою право використовувати заморожені активи, якщо в майбутньому між Україною та РФ не буде досягнуто угоди, яка включатиме репарації від Москви.

Зазначається, що, насправді, це невдача для канцлера Німеччини Фрідріха Мерца та інших східноєвропейських держав, які найпалкіше виступали за використання російських активів.

Реклама

«Але в України є свої гроші. Втім, розбіжності в Європі не залишаться непоміченими у Москві, яка зробить висновок, що її погрози щодо Європи зрештою виправдалися», — підсумовує Sky News.

Тим часом The Guardian наголошує, що більшість лідерів ЄС хотіли забезпечити Києву необхідну позику під заставу деяких заморожених активів Росії на континенті в розмірі 210 мільярдів євро. Але план провалився через вимогу Бельгії, яка зберігає 88% російських коштів у ЄС, отримати бюджетні гарантії від інших держав-членів, якщо Москва виграє позов про відшкодування збитків.

Зазначається, що Мерц та інші прихильники плану репараційного кредиту стверджували, що фінансування України з бюджету ЄС неможливе, оскільки це вимагає одностайності. Але шлях було розчищено, коли три уряди (Угорщини, Словаччини і Чехії) заявили, що схвалять використання бюджету ЄС для фінансування за умови, що їм не доведеться робити внесок у гарантії кредитів.

Нагадаємо, цієї ночі Євросоюз ухвалив рішення та виділив €90 мільярдів для підтримки України на 2026–2027 роки. Тепер розпочнеться імплементація цього ухваленого рішення. Фінансування передбачено у формі безвідсоткового кредиту, що має забезпечити військові та бюджетні потреби України протягом двох років.

Реклама

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц наголосив, що кошти будуть доступні вже на початку 2026-го. З його слів, заморожені російські активи в Європі будуть використані для погашення кредиту Україні, якщо Москва добровільно не ухвалить таке рішення після закінчення війни.