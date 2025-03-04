ЄС планує виділити кошти на ППО та зброю для України – фон дер Ляєн

Європа також має взяти на себе більше відповідальності за власну безпеку.

Європейська комісія планує створити спеціальний фонд у розмірі €150 мільярдів, який буде спрямований на виробництво систем ППО в ЄС та постачання зброї для України.

Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час виступу, трансляція якого велася на сторінці Європейської комісії.

За її словами, фінансування стане частиною оборонного плану ЄС, який передбачає збільшення витрат на оборону, спрощення фінансування для країн-членів та залучення бюджету ЄС для оборонних інвестицій.

"Гроші підуть на розвиток військово-повітряних систем, артилерійських снарядів, дронів, систем ППО, кібербезпеки", – пояснила фон дер Ляєн.

Фон дер Ляєн також наголосила, що Європа має взяти на себе більше відповідальності за власну безпеку та посилити свої оборонні можливості в умовах глобальної нестабільності.

Нагаємо, європейські країни розглядають можливість арешту понад 200 мільярдів євро заморожених російських активів у разі порушення Москвою умов потенційної угоди про припинення вогню в Україні.

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