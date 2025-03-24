ЄС відповів на слова Віткоффа про "референдуми" РФ: територіальні поступки – неприйнятні

В ЄС також зауважили, що дії Росії не свідчать про готовність до припинення агресії.

У Євросоюзі наголосили, що лише Україна має визначати умови можливих переговорів про завершення війни, а будь-які поступки щодо територій, які Росія вважає своєю здобиччю, неприпустимі.

Про це заявила речниця Європейської комісії Аніта Гіппер, коментуючи слова спецпредставника США Стіва Віткоффа, який припустив, що на переговорах слід враховувати результати російських "референдумів" на окупованих територіях, передає "Укрінформ".

"Коли йдеться про мирні переговори, наша позиція є дуже чіткою. Перш за все, саме Україна має вирішувати, якими будуть умови. І друге – нічого не може вирішуватися про Україну без України", – наголосила Гіппер під час брифінгу в Брюсселі.

Вона також зауважила, що дії Росії не свідчать про готовність до припинення агресії:

"Як демонструють триваючі російські атаки, Росії не можна довіряти. Ми бачили це і протягом вихідних, коли РФ завдала чергових ударів по Україні, зокрема по Києву, де загинули троє людей, серед яких – п’ятирічна дитина".

Гіппер підкреслила, що позиція ЄС залишається непохитною: підтримка незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України – без жодних винятків.

Нагадаємо, раніше Стів Віткофф зазначив, що жителі Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей начебто проголосували на "референдумах" за приєднання до РФ.