ЄС вимагає від Китаю тиснути на Росію, щоб вона припинила агресію проти України

Китай є постійним членом Ради безпеки ООН, тому несе "особливу відповідальність" за підтримку міжнародного порядку, заявили у ЄС.

Лідери країн Євросоюзу в угоді про відносини з Китаєм закликають Пекін вплинути на Москву, щоб вона припинила агресію проти України.

Про це йдеться в підсумковому документі саміту Європейського союзу, інформує ЄП.

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У документі вказується, що Китай є постійним членом Ради безпеки ООН, тому несе "особливу відповідальність" за підтримку міжнародного порядку, який заснований на правилах ступу ООН.

"Тому Європейська рада закликає Китай чинити тиск на Росію, щоб вона припинила свою агресивну війну і негайно, повністю і беззастережно вивела свої війська з України", – зазначається в документі.

В угоді про взаємини з Китаєм країни ЄС визнали Пекін "одночасно партнером, конкурентом і системним суперником".

"Попри різні політичні та економічні системи, Європейський Союз і Китай мають спільну зацікавленість у конструктивних і стабільних відносинах, що ґрунтуються на повазі до міжнародного порядку, заснованого на правилах, збалансованій взаємодії та обопільності", – вказують вони.

Подібна політика передбачає відносини з Китаєм у питаннях вирішення глобальних проблем, а також торгівельну взаємодію. Також ЄС буде порушувати перед Китаєм питання щодо прав людини, зокрема щодо утисків мусульманського населення Сіньцзяну й у Тибеті.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що посол Китаю в Європейському Союзі Фу Цун заявив, що не виключає підтримки Пекіном прагнення України вийти на кордони 1991 року та повністю відновити свою територіальну цілісність.

Крім того, ми раніше інформували, що німецький канцлер Олаф Шольц закликав Китай більше використовувати свій вплив на Росію, щоб змінити перебіг війни в Україні.

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