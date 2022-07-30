ЄС: винні у воєнних злочинах будуть притягнуті до відповідальності

Кожен день війни Росії проти України приносить нові звірства, проявом чого стало вбивство українських військовополонених в окупованій Оленівці та жахливі відео знущань російських солдатів над українським військовополоненим.

Про це йдеться у заяві Високого представника ЄС Жозепа Борреля, - пише Укрінформ.

«Російська злочинна та невиправдана агресивна війна проти України та проти її народу кожного дня приносить новій нові жахливі звірства... Європейський Союз засуджує у найпотужніших термінах звірства, що вчинені російськими військами та їх прибічниками. Ці антигуманні, варварські дії є важкими порушеннями Женевської конвенції та її Додаткового протоколу, та вважаються воєнними злочинами», - наголосив Високий представник ЄС.

«Винні у воєнних злочинах та в інших серйозних порушеннях, як і відповідальні державні офіційні особи та військові представники, будуть притягнуті до відповідальності. Європейський Союз активно підтримує всі заходи, які забезпечать таку відповідальність за порушення прав людини та за порушення міжнародного гуманітарного права в ході російської агресії в Україні», - підкреслив Боррель.

Нагадаємо, російські війська 29 липня обстріляли колонію №120 в окупованій Оленівці Донецької області. Там загарбники утримували в полоні українських військових та цивільних. Внаслідок атаки загинули близько 40 людей, ще 130 – зазнали поранень.

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