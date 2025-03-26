ЄС висунув головну умову для зняття санкцій з Росії – на що має піти Кремль

Позиція Брюсселя чітко демонструє, що ЄС не має наміру йти на поступки Кремлю без реальних дій з боку Росії

Європейський Союз офіційно заявив, що будь-яке пом’якшення або скасування санкцій проти Росії буде можливе лише після повного виведення російських військ з усієї території України.

Про це пише Sky News.

Це зауваження пролунало на тлі заяв Кремля, що Москва очікує часткового зняття санкцій як умову для погодження на припинення атак у Чорному морі. Представник Європейської комісії заявив:

"Припинення російської неспровокованої та невиправданої агресії в Україні та беззастережне виведення всіх російських військових сил з усієї території України буде однією з головних передумов для зміни або скасування санкцій".

Нагадаємо, Сполучені Штати розглядають можливість скасування частини протиросійських санкцій в обмін на перемир’я у Чорному морі.