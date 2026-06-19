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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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ЄС вперше продовжив санкції проти Росії на рік: рішення підтримали всі 27 лідерів

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Санкції проти РФ

Санкції проти РФ / © iStock

Лідери країн Європейського Союзу на засіданні Європейської ради вперше погодили політичне рішення продовжити секторальні санкції проти Росії одразу на 12 місяців замість звичних шести.

Як повідомляє Укрінформ із посиланням на речника президента António Costa, відповідне рішення підтримали всі 27 держав-членів ЄС після тривалих обговорень, які відбувалися за участі президента України Volodymyr Zelenskyy.

За словами речника, дискусія щодо питань, пов’язаних з Україною, тривала майже до 23:09 за місцевим часом. У результаті всі лідери погодили підсумкові висновки саміту та дали політичну згоду на безпрецедентне продовження економічних обмежень проти Росії терміном на один рік.

Раніше секторальні санкції проти РФ Євросоюз традиційно подовжував кожні шість місяців. Нинішнє рішення стало першим таким випадком за весь час повномасштабної війни.

Водночас речник уточнив, що наразі йдеться саме про політичну домовленість. Остаточне юридичне рішення ще має бути формально затверджене на рівні Ради Європейського Союзу.

Раніше ми писали про те, що ЄС готує санкції проти патріарха Кирила, Мединського та олігархів, яких раніше рятував Орбан

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Дата публікації
Кількість переглядів
59
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