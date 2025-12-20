ЄС виділив Україні 90 млрд євро без відсотків: що стоїть за цим рішенням

ЄС виділив Україні кошти на два роки / © Associated Press

Саміт Європейської Ради показав, що Європа й досі не хоче платити за порятунок України, хоча лідери погодилися на €90 мільярдів спільних запозичень, щоб наша країна змогла протриматися наступні два роки.

Про це пише Politico.

«За цим рішенням стоїть глибокий розкол усередині ЄС. Північні та скандинавські країни витрачають на допомогу Києву значно більше, тоді як Італія та Іспанія майже не долучаються, а Угорщина, Чехія та Словаччина відкрито чинять опір новим зобов’язанням», — зазначають журналісти.

Спробу профінансувати Україну за рахунок заморожених російських активів заблокували, тож у результаті лідери ЄС обрали найменш політично болісний варіант — спільні запозичення, відклавши ключове питання відповідальності на потім.

Нагадаємо, ЄС затвердив рішення про спільне запозичення для України на суму 90 млрд євро.

Йдеться не про заморожені російські активи, вони залишатимуться заблокованими, заявив у соцмережах президент Євроради Антоніу Кошта.

«Рішення ухвалили після того, як ЄС відмовився від варіанту „репараційної позики“, який тривалий час обговорювали перед тим. Ми домовилися. Затверджено рішення надати Україні підтримку у розмірі 90 мільярдів євро на 2026-27 роки. Ми взяли зобов’язання і виконали його», — сказано в повідомленні.

Рішення вимагало затвердження за принципом одностайності. Німецький канцлер Фрідріх Мерц уточнив, що кошти підуть також на військові потреби Києва.

Це безвідсотковий кредит, який Україна повинна буде повернути лише після того, як РФ виплатить репарації.