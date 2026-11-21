ЄС / © pexels.com

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Європейський Союз мобілізує ще 1 млрд євро для посилення обороноздатності України. Кошти використають для спільних закупівель військового обладнання, яке має надійти до Збройних сил України до кінця 2027 року.

Про це повідомляється у пресрелізі Ради ЄС від 20 листопада.

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Європейські країни ухвалили два рішення в межах Європейського фонду миру (European Peace Facility, EPF). Вони передбачають закупівлю як летального, так і нелетального обладнання для української армії.

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Яку зброю отримає Україна

Новий пакет охоплює безпілотники, засоби протиповітряної оборони, боєприпаси, системи радіоелектронної боротьби, радари та вибухові речовини.

Постачання озброєння планують здійснити до кінця 2027 року.

Висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас наголосила, що додаткова військова підтримка необхідна Україні на тлі продовження російських атак.

Вона звернула увагу на те, що лише протягом доби російські війська вбили українських цивільних, пошкодили кілька посольств у Києві та порушили повітряний простір Польщі.

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«Немає жодних ознак того, що Росія прагне миру, дії Москви говорять самі за себе», — заявила Каллас.

За її словами, нове фінансування має посилити українські позиції як на полі бою, так і за столом переговорів.

Скільки військової допомоги виділив ЄС

У Раді Євросоюзу пояснили, що рішення про додатковий мільярд євро є частиною ширшої домовленості, досягнутої державами-членами 25 вересня 2026 року.

Тоді європейські партнери погодили мобілізацію загалом 6,6 млрд євро на військову підтримку України через Європейський фонд миру.

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За даними Ради ЄС, від 2021 року на допомогу Україні з цього фонду було виділено 11,8 млрд євро.

Європейський фонд миру, зокрема, використовують для компенсації країнам ЄС вартості переданого Україні військового обладнання.

Крім того, Євросоюз спрямовує надзвичайні доходи від заморожених російських активів на пріоритетні оборонні потреби України, включно із закупівлями продукції українського оборонно-промислового комплексу.

Нагадаємо, що раніше Трамп поставив під сумнів подальшу військову допомогу Україні після зустрічі з Путіним.

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