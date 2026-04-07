ЄС виступив із жорстким попередженням Москві: деталі

Кремль. / © Associated Press

Якщо агресорка Російська Федерація нападе на будь-яку державу-члена Європейського Союзу, — це означатиме напад на весь Євросоюз.

Про це заявив речник Єврокомісії Тома Реньє, повідомляє «ЄП».

Він відповідав на питання за надання Україні неба для ударів по території Росії.

«Напад на одну з наших держав-членів — це напад на ЄС у цілому», — відповів європейський посадовець на запитання щодо погроз, які Москва робить щодо країн Балтії.

З його слів, Єврокомісія «бачила повідомлення у ЗМІ» щодо погроз з боку РФ балтійським державам. Він нагадав про чотири флагманські ініціативи щодо захисту держав-членів ЄС від зовнішнього втручання, серед яких — ініціатива із захисту від дронів та ініціатива «Повітряний щит», які на сьогодні є пріоритетними для Євросоюзу.

Як повідомлялося, директор Інституту внутрішньої безпеки Естонії Ерккі Коорт висловив думку про те, що Німеччина є більш логічною та вразливою ціллю для прямого нападу РФ, ніж країни Балтії. На його думку, ФРН — це логістичний та політичний центр НАТО в Європі.

Нагадаємо, речниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що НАТО готується воювати з РФ найближчим часом. Своє твердження вона мотивувала тим, що країни Альянсу збільшують витрати на озброєння.