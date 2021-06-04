ЄС заборонив білоруським літакам приземлятися в європейських аеропортах - журналіст

Заборона почне діяти від опівночі.

Посли Євросоюзу схвалили введення заборони на посадку літаків білоруських авіаперевізників в аеропортах ЄС. Рішення почне діяти від опівночі 5 червня.

Про це повідомив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк у своєму Twitter.

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За його інформацією, офіційно заборону в ЄС оформлять сьогодні, 4 червня, пообіді.

"Посли ЄС дали зелене світло забороні на посадку будь-яких літаків білоруських перевізників в аеропортах ЄС. Процедуру завершать пообіді. Вона повинна набути чинності опівночі", - написав Джозвяк.

EU ambs have given green light to the ban on any aircraft operated by Belarusian carriers to land at EU airports. writter procedure ends this afternoon. Should enter into force at midnight. #Belarus. — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) June 4, 2021

Нагадаємо, раніше в ЄС заявляли, що працюють над новими санкціями проти Білорусі. Верховний представник ЄС Жозеп Боррель закликав членів Євросоюзу не зволікати з рішенням щодо санкцій проти Білорусі. За словами дипломата, робота над новим пакетом санкцій перебуває на початковій стадії. Боррель наголосив, що нові санкції мають бути "відчутними для Лукашенка".

Водночас Білорусь і Росія пропрацюють питання про відкриття авіарейсів із Мінська до окупованого Криму. Як каже самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, питання, як потрапити білорусам до Криму, він обговорював з російським президентом Володимиром Путіним і що відповідним відомствам вже доручено пропрацювати питання про відкриття авіарейсів із Білорусі до анексованого Росією Криму.

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