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ЄС заборонив білоруським літакам приземлятися в європейських аеропортах - журналіст

ЄС заборонив білоруським літакам приземлятися в європейських аеропортах - журналіст

pixabay.com

Заборона почне діяти від опівночі.

Посли Євросоюзу схвалили введення заборони на посадку літаків білоруських авіаперевізників в аеропортах ЄС. Рішення почне діяти від опівночі 5 червня. 

Про це повідомив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк у своєму Twitter.

За його інформацією, офіційно заборону в ЄС оформлять сьогодні, 4 червня, пообіді. 

"Посли ЄС дали зелене світло забороні на посадку будь-яких літаків білоруських перевізників в аеропортах ЄС. Процедуру завершать пообіді. Вона повинна набути чинності опівночі", - написав Джозвяк.

Нагадаємо, раніше в ЄС заявляли, що працюють над новими санкціями проти Білорусі. Верховний представник ЄС Жозеп Боррель закликав членів Євросоюзу не зволікати з рішенням щодо санкцій проти Білорусі. За словами дипломата, робота над новим пакетом санкцій перебуває на початковій стадії. Боррель наголосив, що нові санкції мають бути "відчутними для Лукашенка".

Водночас Білорусь і Росія пропрацюють питання про відкриття авіарейсів із Мінська до окупованого Криму. Як каже самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, питання, як потрапити білорусам до Криму, він обговорював з російським президентом Володимиром Путіним і що відповідним відомствам вже доручено пропрацювати питання про відкриття авіарейсів із Білорусі до анексованого Росією Криму. 

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