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ЄС забороняє мовлення Russia Today та Sputnik у країнах-членах

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ЄС забороняє мовлення Russia Today та Sputnik у країнах-членах

Associated Press

Ці медіа "більше не зможуть поширювати свою брехню, щоб виправдати війну Путіна", заявила голова Єврокомісії.

Євросоюз заборонить мовлення у своїх країнах-членах російських пропагандистських телеканалів Russia Today та Sputnik.

Про це у Брюсселі заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн в неділю, 27 лютого.

"Ми заборонимо кремлівську медіа-машину в ЄС. Державні компанії Russia Today і Sputnik, а також їх дочірні компанії, більше не зможуть поширювати свою брехню, щоб виправдати війну Путіна. Ми розробляємо інструменти для заборони їхньої токсичної та шкідливої дезінформації в Європі", – заявила голова Єврокомісії.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до обіду 27 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 27
  • гелікоптери - 26
  • танки - 146
  • бойові броньовані машини - 706
  • гармати -49
  • ЗРК "Бук" -1
  • "Гради" - 4
  • автомобільна техніка - 30
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 2
  • кораблі і катери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 4300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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