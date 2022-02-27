ЄС забороняє мовлення Russia Today та Sputnik у країнах-членах

ЄС забороняє мовлення Russia Today та Sputnik у країнах-членах

Ці медіа "більше не зможуть поширювати свою брехню, щоб виправдати війну Путіна", заявила голова Єврокомісії.

Євросоюз заборонить мовлення у своїх країнах-членах російських пропагандистських телеканалів Russia Today та Sputnik.

Про це у Брюсселі заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн в неділю, 27 лютого.

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"Ми заборонимо кремлівську медіа-машину в ЄС. Державні компанії Russia Today і Sputnik, а також їх дочірні компанії, більше не зможуть поширювати свою брехню, щоб виправдати війну Путіна. Ми розробляємо інструменти для заборони їхньої токсичної та шкідливої дезінформації в Європі", – заявила голова Єврокомісії.