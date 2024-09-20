ЄС закликав арештувати Путіна та деяких посадовців: подробиці

Європейський Союз закликав держави, які ратифікували Римський статут, виконувати свої зобов’язання. Зокрема, йдеться про арешт "фюрера" РФ Володимира Путіна. Міжнародний кримінальний суд видав на нього ордер.

Таку заяву було зроблено під час засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні, повідомляє Укрінформ.

ЄС також вимагає негайно звільнити всіх осіб, незаконно позбавлених РФ волі, "включно з трьома свавільно затриманими співробітниками ОБСЄ".

"Ми нагадуємо про шість ордерів на арешт, виданих Міжнародним кримінальним судом, у тому числі проти президента Путіна за воєнний злочин незаконної депортації та переміщення українських дітей. Усі держави-учасниці Римського статуту зобов'язані виконувати ордери на арешт, видані МКС", - наголосили у ОБСЄ.

Окрім того, в Євросоюзі зауважують, що дуже занепокоєні долею українських дітей та інших цивільних, який РФ незаконно перемістила. Політики закликали Москву та Мінськ "негайно забезпечити їхнє безпечне повернення до України".

Як повідомлялося, США ознайомились з "елементами" плану перемоги президента Володимира Зеленського. У Вашингтоні вважають, що "немає жодних засобів, які, зрештою, самі по собі були б чарівною паличкою, яка мала б вирішальне значення в цьому конфлікті".

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