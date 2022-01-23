ЄС залежний від російських енергоносіїв: в Австрії висловилися проти санкцій у газовому секторі щодо Москви

ЄС залежний від російських енергоносіїв: в Австрії висловилися проти санкцій у газовому секторі щодо Москви

Очільник австрійського МЗС не виключив відключення Росії від платіжної системи SWIFT.

Австрія підтримує санкції проти Росії, які у разі нападу на Україну планує вести Євросоюз, проте виступає за те, аби ці обмеження не стосувалися газового сектора.

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Про це в інтерв'ю виданню Die Presse am Sonntag заявив міністр закордонних справ Австрії Александр Шалленберг, пише "Європейська правда".

"У разі ескалації буде дуже чітка, недвозначна та швидка відповідь... Проте необхідно обміркувати, чи включати газовий сектор в такий пакет санкцій", - заявив Шалленберг та додав, що Європа залежна від російських енергоносіїв, і "ми не зможемо змінити це за ніч, якщо хочемо мати тепло та електрику".

Так, на його думку, постачання російського природного газу не повинне підпадати під санкції ЄС, оскільки залежність між Європою та Росією з погляду енергопостачання, за його словами, є взаємною, адже росіянам потрібні доходи від ресурсів.

"Австрія відкидає ядерну енергію. Якщо ми виключимо з рівняння атомну енергію, вугілля, а потім і газ - у нас виникнуть проблеми", - сказав Шалленберг і зазначив, що газопровід "Північний потік-2" ще не працює, тому його не слід використовувати для створення загрози Росії.

Водночас, очільник МЗС Австрії наголосив, що вимоги Росії щодо невступу України до НАТО є неприйнятними.

Нагадаємо, що раніше командувач Військово-морських сил Німеччини Кей-Ахім Шенбах заявив, що Крим ніколи не повернеться до складу України, і власне це відкрите територіальне питання не дасть змогу Україні стати членом НАТО. Це спровокувало міжнародний скандал.

МЗС України в своїй заяві вимагало пояснень і публічного спростування з боку німецького уряду заяви глави ВМС Німеччини Кай-Ахіма Шенбаха про "втрачений Крим, який ніколи не повернеться". А потім через скандальні заяви Шенбаха МЗС України викликало на розмову пані посла Німеччини в Україні Анку Фельдгузен.

У Міноборони Німеччини заявили, що слова Шенбаха не мають нічого спільного з офіційною позицією відомства.

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